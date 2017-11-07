ВРП назначила бессрочно судью, которая лишала водительских прав автомайдановцев

Высший совет правосудия назначил бессрочно судью Подольского районного суда города Киева Светлану Захарчук, которая во времена Майдана лишала прав управления транспортными средствами участников поездки в Межигорье.

Об этом говорится в сообщении ВРП.

Докладчиком по дисциплинарному производству и по назначению Захарчук бессрочно была одна и та же член ВРП, а также победитель конкурса в Верховный суд - Алла Леско, отмечает адвокат Небесной сотни Роман Маселко.

"Важно отметить, что дело Захарчук, а именно отсутствие мотивированного решения по ней, а также полное игнорирование доказательств, предоставленных адвокатами потерпевших стало одним из оснований для отрицательного заключения ОСД (Общественный совет доброчесности - ред.) относительно А. Леско", - добавляет Маселко .

По его мнению, "теперь нужно доказать - Леско и ВРП были правы относительно Захарчук и ничего она не нарушала".

Адвокат подчеркнул, что ВРП закрыла глаза на нарушения, допущенные Захарчук при рассмотрении дела.

"Ибо ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей - ред.) рассматривала жалобу на нее и закрыла производство ... в связи с отсутствием каких-либо нарушений в ее действиях", - рассказал он.

По его словам, действующая Высшая квалификационная комиссия судей возглавляемая С. Козьяковым в июне 2016 году не нашла в ее действиях никаких нарушений, а в июле 2016 рекомендовала ее избрать бессрочно.