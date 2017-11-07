Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВРП назначила бессрочно судью, которая лишала водительских прав автомайдановцев

Вторник, 7 ноября 2017, 18:14

Высший совет правосудия назначил бессрочно судью Подольского районного суда города Киева Светлану Захарчук, которая во времена Майдана лишала прав управления транспортными средствами участников поездки в Межигорье.

Об этом говорится в сообщении ВРП.

Докладчиком по дисциплинарному производству и по назначению Захарчук бессрочно была одна и та же член ВРП, а также победитель конкурса в Верховный суд - Алла Леско, отмечает адвокат Небесной сотни Роман Маселко.

"Важно отметить, что дело Захарчук, а именно отсутствие мотивированного решения по ней, а также полное игнорирование доказательств, предоставленных адвокатами потерпевших стало одним из оснований для отрицательного заключения ОСД (Общественный совет доброчесности - ред.) относительно А. Леско", - добавляет Маселко .

По его мнению, "теперь нужно доказать - Леско и ВРП были правы относительно Захарчук и ничего она не нарушала".

Адвокат подчеркнул, что ВРП закрыла глаза на нарушения, допущенные Захарчук при рассмотрении дела.

"Ибо ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей - ред.) рассматривала жалобу на нее и закрыла производство ... в связи с отсутствием каких-либо нарушений в ее действиях", - рассказал он.

По его словам, действующая Высшая квалификационная комиссия судей возглавляемая С. Козьяковым в июне 2016 году не нашла в ее действиях никаких нарушений, а в июле 2016 рекомендовала ее избрать бессрочно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судАвтомайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: