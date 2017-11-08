Transparency International призывает Порошенко поскорее подать проект об антикоррупционном суде

Международная общественная организация Transparency International призывает украинского президента Петра Порошенко поскорее подать проект об антикоррупционном суде.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Transparency International Украина призывает президента Украины безотлагательно подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда", - говорится в заявлении.

"Организация убеждена, что основой для президентского законопроекта должны стать наработки группы экспертов с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которые были представлены в ее выводе 6 ноября", - также подчеркивает TI Украина.

Кроме этого, организация призывает парламент поддержать законопроект после его внесения.

Как известно, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко может подать законопроект об антикоррупционном суде через две недели.