В Украине составят рейтинг прогрессивных мэров

Издание "Украинская правда" совместно с Международным саммитом мэров начинают проект "Рейтинг украинских мэров-инноваторов".

Цель мероприятия - продемонстрировать города с населением до 500 тысяч человек, где успешно внедряются инновации.

Сначала список из 20 мэров, достойных рейтинга, составит профессиональное жюри. Перечень лучших и кейсы их достижений будут опубликованы на сайте "Украинской правды" 20 ноября.

В перечень уже попали мэры Черновцов - Алексей Каспрук, Житомира - Сергей Сухомлин и Тернополя - Сергей Надал.

28-29 ноября на Международном саммите мэров, организованном в Киеве фондом Western NIS Enterprise Fund, станут известны имена топ-5 финалистов.

Кто из них достоин победы, решат украинцы на всенародном голосовании, которое будет проходить на сайте "Украинской правды" до 22 декабря.

"Мы хотим показать успехи мэров маленьких и средних городов на всю страну, ведь независимо от масштабов города, им удается работать на своих граждан, улучшать жизнь и обеспечивать их комфорт", - говорит соучредитель Международного саммита мэров Ирина Озимок.

Критерии оценки украинских мэров и их работы соответствуют мировым аналогам рейтинга European Capital of Innovation и касаются всех сфер жизни жителей города: городское планирование, общественные услуги, культура, здравоохранение, экология, безопасность и охрана, коммуникация, предпринимательство, стартап-экосистема, бренд города.

Члены жюри оценивают не только применение технологий в этих сферах, но и креативные решения для линейных задач.

В состав жюри входят:

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды";

Ирина Озимок, соучредитель Международного саммита мэров;

Роман Зинченко, координатор Украинской сети энергетических инноваций Greencubator;

Рубен Ньювенхаус, директор инициативы StartupAmsterdam;

Иван Лукерья, член совета Реанимационного пакета реформ;

Валентина Зотова, архитектор и урбанист;

Кейди Уорд, главный советник по вопросам самоуправления ПРОМИС;

Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины;

Михаил Шелемба, генеральный директор "Датагруп";

Дмитрий Щебетюк, основатель проекта "Доступно.UA".

Заявки можно подать по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Western NIS Enterprise Fund в рамках Международного саммита мэров.