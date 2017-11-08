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Кабмин разорвал еще одно соглашение с РФ об оружии

Среда, 8 ноября 2017, 12:06

Кабинет министров денонсировал соглашение с Россией от 8 февраля 2005 года, регулирующее порядок взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих и услуг военного назначения.

Соответствующий проект постановления без обсуждения утвержден на заседании правительства 8 ноября, сообщает "Интерфакс-Украина".

Им прекращают действие соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения

Как известно, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией Крыма.

В 2015 году Кабмин расторг межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года и денонсировал соглашение с российским правительством о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.

В 2017 году Кабмин разорвал межправительственные соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны (от 2003 года) и о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения (от 2000 года).

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Темы: РосcияоружиеКабинет министров
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