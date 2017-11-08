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Экс-мэру Николаева, который присвоил 2,5 миллиона долларов, назначили залог

Среда, 8 ноября 2017, 12:46

Центральный райсуд Николаева отказал в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-мэра Николаева Александра Бердникова и назначил ему залог в 160 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что следователь обосновал свое ходатайство об избрании меры пресечения тем, что Бердников подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на свидетелей, потерпевшего, экспертов или препятствовать следствию иным образом.

"Подозреваемый свою вину не признавал и просил при избрании меры пресечения учесть его возраст, состояние здоровья, наличие двух несовершеннолетних детей", - сообщают в суде.

Там также отмечают, что поскольку следователь не предоставил достаточных доказательств того, что Бердников может скрываться от следствия и прочего, было принято решение об избрании меры пресечения в виде залога в размере 160 тысяч гривен, которые надо заплатить в течение 5 дней.

В пресс-службе добавляют, что Бердников занимал должность николаевского городского головы с 1994 по 1998 год. Он подозревается в совершении уголовных преступлений связанных с присвоением, растратой или завладением чужого имущества.

"Согласно сообщению о подозрении, экс-глава областного центра в 2008 году мошенническим путем завладел денежными средствами, которые инвестировал гражданин Южной Кореи в сельскохозяйственную отрасль области, на сумму около 2, 5 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2013 году центральный райсуд Николаева приговорил экс-мэра города Александра Бердникова до 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.

Кроме этого, его виновность была признана коллегией судей Апелляционного суда Николаевской области в феврале 2015 года. Ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Однако постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины 22 октября 2015 года указанные приговоры по процессуальным моментам, которые касались допроса потерпевшего гражданина Южной Кореи отменены, а уголовное производство в отношении экс-мэра Николаева направлено на новое расследование.

Украинская правда
Темы: Николаевсуд
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