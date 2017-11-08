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В "Ощадбанке" исчезли деньги, арестованные по делу Онищенко – НАБУ

Среда, 8 ноября 2017, 13:02
В Ощадбанке исчезли деньги, арестованные по делу Онищенко – НАБУ

Арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в среду.

"Сейчас Национальное антикоррупционное бюро пытается установить судьбу около 156, 8 млн долларов США и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда от 24.05.2016 на счетах в ПАО "Ощадбанк" в рамках расследования так называемого "газового дела", - заявили в ведомстве.

"Как установили сыщики НАБУ, по состоянию на 17.10.2017, несмотря на имеющиеся обременения (неотмененное и необжалованное решение суда об их аресте), данные средства исчезли со счетов в ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", - сообщает НАБУ.

Согласно информации бюро, в "Ощадбанке" это объяснили тем, что средства были якобы перечислены в государственный бюджет Украины на основании приговора Краматорского суда Донецкой области, которым было "утвержден соглашение о признании виновности с гражданином Аркадием К".

В НАБУ заявили, что допросили должностных лиц банка, однако те не предоставили никаких сведений в подтверждение перечисления указанных сумм в счет госбюджета, "ссылаясь на запрет разглашать эти сведения".

"Таким образом, пока неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены", - заявляют в НАБУ.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек.

Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находящихся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

5 июля 2016 гоку Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Нардеп-беглец находится в национальном розыске, а Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепа беглого Александра Онищенко.

Сам Онищенко говорил, что процедура заочного осуждения к нему невозможно.

Украинская правда
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