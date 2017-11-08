Оккупированный Донбасс пока может быть частью только Украины – Дейнего

На сегодняшний день так называемые "ДНР" и "ЛНР" могут быть только частью Украины, ни о какой интеграции в Россию или независимости пока не может быть речи, поскольку этого не поддерживает мировое сообщество.

Об этом в эфире одного из сепаратистских каналов заявил называющий себя и.о. министра иностранных дел в так называемой "ЛНР" Владислав Дейнего.

Отвечая на вопрос ведущего, приемлет ли он идею сохранения территориальной целостности Украины, Дейнего сказал, что пока других вариантов развития событий нет.

"В рамках Минских соглашений мы приняли на себя определенные обязательства. Поэтому здесь как раз задача всю логику процесса выстраивать исходя из того, что территории Луганской и Донецкой народных республик должны иметь полную самостоятельность в рамках государства Украина.

Нам нужно выйти на этот уровень взаимодействия с Киевом, а уже после этого решать, как будет развиваться судьба республик дальше", - сказал представитель боевиков.

Он подчеркнул, что это нужно для того, чтобы получить "признание европейское, признание мировое и так далее".

Дейнего добавил, что понимает, что это может кому-то не нравиться.

"Откровенно говоря, я тоже не сторонник этой позиции, тем не менее, другого механизма не существует на сегодня", - сообщил он.

По словам Дейнего, так называемые "ДНР" и "ЛНР" не могут противостоять всему мировому сообществу.

"Мировое сообщество не приемлет таких выпадов, и соответственно будет применять и силовые методы, для того чтобы предотвратить такие действия", - добавил так называемый и.о. министра.

"Для того, чтобы считались с нашим мнением по самоопределению, по перспективам жизни республики, необходимо для начала достичь возможности полноценного диалога с теми, чье мнение для нас собственно является существенным в этом вопросе", - подытожил представитель боевиков.

Как известно, Минские договоренности, прежде всего, предусматривают восстановление территориальной целостности Украины.