Обыски у крымских татар сделали обязательными

Российская власть в оккупированном Крыму сделала проверки в домах крымских татар обязательным явлением.

Об этом сообщает "Крым SOS" со ссылкой на соответствующий документ так называемого "министерства внутренней политики информации и связи Крыма".

В частности, "с целью анализа общественно-политической ситуации в Крыму" орган дает распоряжение разыскать общественные организации, у которых есть сеть территориальных подразделений с общим количеством участников не менее 50 человек, а также разорвать муниципальные контракты с юридическими и физическими лицами - предпринимателями, которые являются организаторами массовых протестов.

"Министерство" просит отчитаться о результатах такой работы и принятых мерах до 16 октября, после чего присылать подобные отчеты ежеквартально.

Сообщается, что этот документ разослали "по официальным каналам" в региональные администрации полуострова.

По мнению крымских татар, такое распоряжение направлено на устранение всех форм гражданской активности в оккупированном Россией Крыму, включая движение "Крымская солидарность", "Бизим баллар" ("Наши дети"), блогеров и частных предпринимателей, поддерживающих семьи политических заключённых и иные формы протестной активности.

"Данные незаконные действия предлагают осуществлять без санкции суда, любых других официальных решений в рамках действующего законодательства РФ, фактически призывающих к дискриминации и маргинализации крымскотатарского населения", - отмечается в сообщении "Крым SOS".

Как известно, в среду в аннексированном Крыму оккупационные власти провели очередную волну обысков у активистов в нескольких населенных пунктах.