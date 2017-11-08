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Из-за эскалации с Польшей Порошенко созывает чрезвычайное заседание

Среда, 8 ноября 2017, 15:37
Из-за эскалации с Польшей Порошенко созывает чрезвычайное заседание
АП

Глава государства Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между двумя странами.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования", – указано в сообщении.

Отмечается, что Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения.

Как известно, консультационный комитет является совещательным органом, его возглавляют внешнеполитические советники президентов.

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Как известно, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский во время визита во Львов отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

Главе польского МИД не понравилось, что директор музея считает, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину.

5 ноября Витольд Ващиковский также заявил во Львове представителям польских медиа, что Польша ожидает от Украины реальных шагов по украинско-польскому примирению в вопросах совместного исторического прошлого.

Недавно Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

Украинская правда
Темы: ПольшаПорошенко
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