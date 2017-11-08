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Боевики обстреливали все направления, есть погибший и раненый

Среда, 8 ноября 2017, 18:54

С полуночи российско-оккупационные группировки не прекращали обстрел украинских опорных пунктов фактически вдоль всей линии разграничения. В результате противостояния один боец ​​погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 8 ноября 2017.

"Так, недалеко от Донецка оккупанты выпустили не менее 16 мин калибра 82-миллиметров по защитникам Авдеевки и Песков. Кроме того, вооружение БПМ враг применял у Зайцевого", - говорится в сообщении.

Около полудня, в результате огневого противостояния с противником получил смертельное ранение один украинский военнослужащий.

"На Луганском направлении под огнем из 120-миллиметровых минометов оказались укрепления сил АТО в окрестностях Крымского. Также дважды под обстрелы захватчиков попали подступы к Трехизбенки", - сообщают в пресс-центре.

Около 10:00 утра в результате огневой провокации с применением гранатометов, получил ранения боец ​​ВСУ.

"На Приморском направлении боевики применяли противотанковый гранатомет у Новотроицкого, а вооружение БМП неподалеку Водяного", - отметили в пресс-центре.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 6 раз огнем с пехотного вооружения заставляли врага к миру.

Темы: ДонбассвойнаАТОРосcия
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