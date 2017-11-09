Рада поддержала "ручное" назначение губернаторов

Верховная Рада приняла в целом закон №7126 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы.

За законопроект, который зарегистрировали нардепы от "Воля народа" и "БПП" проголосовали 234 нардепа.

Перед этим секретарь комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления нардеп от БПП Алексей Гончаренко заявил, что закон следует поддержать в целом.

Представитель комитета, нардеп от фракции "Батькивщины" Елена Шкрум заявила, что президент Петр Порошенко в 2015 году обещал конкурсное назначение глав местных госадминистраций, но тепер это отменяют.

"Этот законопроект (7126 - ред.) противоречит не только закону о государственной службе, а требованиям к политической беспристрастности государственных служащих и невозможности высшей категории госслужащих быть членами политических партий и управлять политическими партиями на местах", - сказала она.

"Этим законом предусматривается вывести полностью из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Но хуже... что они снова могут быть членами политических партий, снова могут баллотироваться, сочетать в себе исполнительную ветвь власти и законодательной, они смогут снова возглавлять фракции власти в местных органах власти. Они фактически снова будут политиками", - рассказала она.

"Делается это с одной целью... - провести выборы под админресурсом с помощью своего закрытого назначения глав местных госадминистраций. Маски сняты. Игра в демократию в нашей стране завершилась", - добавила Шкрум.

Также она заявила, что президент вопреки требованиям закона несколько месяцев не объявляет конкурсы на назначение глав городских администраций.

Олег Ляшко от имени "Радикальной партии" заявил, что их фракция поддержит предложенные изменения, но в первом чтении (в конце концов фракция не голосовала).

Представители "Самопомочи", "Батькивщины" и "Оппозиционного блока" заявили, что не поддержат этот законопроект.

Как известно, ранее в Facebook руководитель отдела адвокации реанимационное пакета реформ Вадим Миськый написал, что депутаты пытаются создать новый государственный переворот.

По его словам, законопроект №7126, "фактически возвращает систему "ручного" управления областными и районными государственными администрациями".

"Согласно законопроекту, председателей местных государственных администраций и их заместителей должен единолично, без всякого конкурса, назначать президент", - добавил Городской.

Он отметил, что указанные нормы законопроекта нарушают ст.118 Конституции Украины, в которой указано, что "исполнительную власть в областях и районах, городах Киеве и Севастополе осуществляют местные государственные администрации".

"Назначение губернаторов и РГА без проведения обязательного конкурса в соответствии с Законом "О государственной службе" делает их фактически политическими назначенцами, что противоречит принципам надлежащего управления ОЭСР и нарушает взятые Украиной на себя международные обязательства по реформированию системы государственного управления, закрепленные в стратегии реформы государственного управления на 2016-2010 годы, одобренная КМУ 24 июня 2016 № 474-р", - отметил руководитель РПР.

По его словам, законопроект №7126 "отменяет реформу государственной службы на местном и региональном уровне и создает непредсказуемую Конституцией так называемую "президентскую вертикаль власти".

Он также добавил, что президент сейчас "уклоняется от своего долга объявить конкурсы на несколько десятков должностей председателей районных государственных администраций".

Городской уверен, что "реальный мотив законодательных изменений - отмена конкурсных процедур и цементирование президентской вертикали".