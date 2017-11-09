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В ГФС обыски в ответ на арест 450 млн одесского контрабандиста - источник

Четверг, 9 ноября 2017, 14:31

В Департаменте по организации борьбы с таможенными правонарушениями ГФС начались обыски.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Государственной фискальной службе.

"Уголовное производство начато в конце прошлой недели после того, как ГФС публично отчиталась о совместной с НАБУ операции. В ее результате были арестованы 450 миллионов гривен, принадлежащие одесскому контрабандисту, который контролирует значительную часть рынка минимизации таможенных платежей", - заявил источник.

"Нас предупреждали о том, что он скоро "передаст привет" и нам нужно быть готовыми к силовым действиям", -добавил он.

Ранее Государственная фискальная служба (ГФС) вместе с НАБУ в результате совместных действий в конце прошлой недели арестовали 450 миллионов гривен, принадлежащие двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.

Возглавляемая им одесская преступная группировка создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки.

Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.

Ранее директор департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Василий Поезд заявил о том, что одесский контрабандный клан начал против него открытую войну.

"Все это исходит от людей, которым мы последние месяцы начали перекрывать их схемы и возможности нелегального ввоза товаров — одежды, обуви, ткани", - сказал Поезд.

Украинская правда
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