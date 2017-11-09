В НАТО недовольны тем, как Украина адаптирует стандарты Альянса

Североатлантический альянс сообщил, что недоволен тем, как Киев выполняет Годовую национальную программу (ГНП) - документ, определяющий перечень и скорость реформ для дальнейшего сближения Украины с Альянсом.

Об этом рассказал журналистам в Брюсселе представитель Украины в Альянсе Вадим Пристайко, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Альянс недоволен выполнением годового плана, и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год, то есть не первая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее", - признал дипломат. По его словам, об этом руководство Альянса сообщило, в частности, вице-премьеру Иванне Климпуш-Цинцадзе во время ее визита в Брюссель на этой неделе.

По словам Пристайко, задержка с выполнением вызвана в том числе тем, что в ГНП прописаны слишком амбициозные задачи.

"Программа грандиозная по размеру и объему обязательств. Мы берем на себя слишком амбициозные задачи, которые потом неспособны выполнять.

Мы порой забываем, что каждое задание должно иметь ресурс - человеческий и денежный. К сожалению, мы иногда берем обязательства, не выделяя для него ресурсы", - рассказал представитель Украины в Альянсе.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина не отказывается от обязательств по адаптации стандартов НАТО.

"Мы работаем, замечания приняты, и мы намерены улучшить программу на следующий год", - подчеркнул он.