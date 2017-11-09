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Запрет Вятровичу на въезд в Польшу пока не подтвержден - посол

Четверг, 9 ноября 2017, 19:42
Запрет Вятровичу на въезд в Польшу пока не подтвержден - посол

Официального подтверждения запрета голове Института национальной памяти Украины Владимиру Вятровичу на въезд в Польшу пока нет.

Об этом сообщил корреспонденту "Укринформа" посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Європейская правда.

"У нас нет официального подтверждения, что главе Института национальной памяти Украины запрещен въезд в Польшу", - заявил Дещица.

Он добавил, что украинские дипломаты пытаются выяснить этот вопрос.

Другой источник неофициально сообщил агентству, что пока информация о запрете Вятровичу въезжать в Польшу не подтверждается.

Напомним, польское издание Dziennik со ссылкой на источники сообщило, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Сам Владимир Вятрович в комментарии "Европейской правде" сообщил, что официального сообщения о запрете на въезд в Польшу у него нет.

Темы: Польшазапрет
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