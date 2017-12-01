РосСМИ сообщают, что Путин хочет выборов "без скандалов"

Российские чиновники рассказывают, что Кремль поставил перед властью на местах задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений.

"Задачу поставил лично Владимир Путин", – заявил РБК один из федеральных чиновников.

Эта установка дана полпредствам, силовым структурам, губернаторам, руководителям региональных избирательных комиссий, рассказал федеральный чиновник и подтвердили другой федеральный чиновник и собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

"Ключевых задач три: выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны", – рассказал один из федеральных чиновников.

Если будут признаки, что "кто-то пытается нагнать результат", то с такими станут "безжалостно расставаться", уверяет собеседник РБК.

После единого дня голосования 10 сентября 2017 года был возбужден ряд уголовных дел, касающихся нарушений на выборах, напоминает другой федеральный чиновник. Дела будут доведены до конца, утверждает он.