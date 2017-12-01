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25 декабря уже точно будет выходным

Пятница, 1 декабря 2017, 08:30

Газета "Голос України" опубликовала закон, который отменяет выходной день 2 мая и делает 25 декабря праздничным нерабочим днем.

Закон опубликован в официальном издании Верховной Рады в пятницу и вступит в силу 2 декабря, передают "Українські новини".

В связи с этим уже в текущем году Рождество Христово по григорианскому календарю –

25 декабря (понедельник) – будет выходным.

А День солидарности трудящихся заменяется Днем труда и вместо двух выходных (1 и 2 мая) будет только один (1 мая).

В январе 2016 года на вопрос о возможном установлении 25 декабря праздничным днем президент Петр Порошенко сказал, что это не дело светской власти – навязывать даты празднования, да и это может спровоцировать раскол в обществе.

Однако в этом году Верховная Рада приняла такое решение.

Темы: законодательство
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