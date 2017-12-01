ГПУ обнародовала свою версию спецоперации НАБУ

Генеральная прокуратура утверждает, что заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова неоднократно отказывала детективу НАБУ под прикрытием в принятии незаконных решений.



Об этом говорится в заявлении ГПУ, обнародованном 1 декабря пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган.



В ГПУ объясняют, что 26 сентября 2017 года Пимахова "по собственной инициативе обратилась в Службу безопасности с заявлением о совершении в отношении нее преступления - провокации подкупа".



На основании имеющихся материалов 27.09.2017 г. следователи ГПУ внесли в Единый реестр сведения о совершении преступления, СБУ безотлагательно начала комплекс негласных следственных (розыскных) действий.



В ходе оперативных действий были зафиксированы неоднократные факты отказа должностным лицом ГМСУ о принятии незаконных решений относительно изготовления документов.



ГПУ также обнародовала видео в подтверждение своей версии.





ГПУ утверждает, что детектив НАБУ Сергей Титенков "входил в состав организованной группы лиц, которая сформировалась в виде так называемого "тайного подразделения" НАБУ под руководством бывшего сотрудника МВД и с ведома руководителей антикоррупционного бюро".



"Целью деятельности организованной группы было искусственное создание условий для получения неправомерной выгоды должностными лицами, их незаконное привлечение к уголовной ответственности и дискредитация, а также дальнейшее положительное освещение результатов и достижений НАБУ по борьбе с коррупцией", – заявляют в ГПУ.



"Указанная группа лиц использовала конспиративную квартиру для оперативных совещаний и разработки дальнейших планов по незаконному привлечению к уголовной ответственности Пимаховой через провокацию подкупа", – говорится в комментарии Генпрокуратуры.



И отмечают, что "для достижения своей цели" агенты "НАБУ выходили не только за рамки закона, но и этики и морали".



В ГПУ настаивают, что детективы НАБУ провоцировали Пимахову на получение взятки.



"В ходе обысков в одном из частных домов Киева, который служил тайным офисом второго подразделения НАБУ, незаконно хранились и в дальнейшем были изъяты в большом количестве документы с грифом "секретно" и "совершенно секретно", специальные технические средства для снятия информации, а также паспорта граждан иностранных государств", – говорится в комментарии ГПУ.



30 ноября 2017 года сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 369, 370 УК Украины, тайному агенту НАБУ Сергей Титенкову.



В Генпрокуратуре отмечают, что следственные действия продолжаются.

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Версию Национального антикоррупционного бюро относительно спецоперации по разоблачению коррупции в Государственной миграционной службе читайте здесь.