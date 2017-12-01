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Крымский правозащитник заявил о пытках со стороны ФСБ

Пятница, 1 декабря 2017, 23:01
Крымский правозащитник заявил о пытках со стороны ФСБ

Крымский правозащитник Юнус Машарипов заявил о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Машарипов заявил, что в управлении ФСБ в Ялте его допрашивали о частых поездках на материковую Украину. Он рассказал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушении прав детей, инвалидов, пенсионеров".

После этого Машарипова, по его словам, начали избивать и пытать электрическим током. Правозащитник утверждает, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые были получены под пытками, он указал, что был "агентом СБУ и выполнял её задачи".

Против правозащитника возбудили уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывного устройства.

Ранее Машарипов заявил, что 27 сентября 2017 неизвестные напали на него, избили, а затем доставили в здание ФСБ в Ялте. 27 сентября он был арестован Ялтинским городским судом на два месяца по обвинению в изготовлении взрывного устройства. Во время заседания суда правозащитник заявлял о пытках, однако реакции суда не было. От дачи показаний Машарипов отказался.

"На данный момент сотрудники угрожают мне расправой, доставкой в психбольницу на всю жизнь за то, что по статье 51 я отказался от данных мной показаний в результате пыток", – отметил обвиняемый.

В своем заявлении Машарипов попросил президента Украины Петра Порошенко защитить его и сделать все возможное для его освобождения. Аналогичное заявление было направлено на имя руководителя управления ФСБ России по аннексированному Крыму Виктора Палагина. Реакция ведомства пока неизвестна.

Темы: Крымкрымские татарыРосcияФСБ
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