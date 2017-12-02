Флинн может получить 6 месяцев тюрьмы за ложь ФБР - СМИ
Суббота, 2 декабря 2017, 01:25
Экс-советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну может угрожать 6 месяцев заключения и штраф за то, что он солгал ФБР.
Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на документы Министерства юстиции.
По информации издания, прокуроры ожидают до шести месяцев тюрьмы для Флинна и штраф от $500 до $ 9,5 тысяч.
Как известно, Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и готов свидетельствовать против президента.
Перед этим сообщалось, что специальный советник Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул Флинну обвинения во лжи ФБР о его общении с российским послом Сергеем Кисляком.