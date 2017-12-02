В МВД объяснили, за что арестовали владельца "Житомирской кондфабрики"

Печерский райсуд Киева арестовал бизнесмена, владельца "Житомирской кондитерской фабрики" Игоря Бойко на два месяца с альтернативой залога.

Об этом заявил его партнер Денис Долинский в эфире телеканала "112 Украина".



Долинский также заявил, что конвоиры избили Бойко в зале суда.



"Это все было сделано по заказу депутата Сергея Пашинского, министра юстиции Павла Петренко, с помощью Арсена Авакова, которые шантажируют Бойко, чтобы он забрал из международного арбитража иск, по которому он обратился, чтобы осудить Украину за экспроприацию его бизнеса", - заявил Долинский.

В свою очередь спикер МВД Артем Шевченко подтвердил, что 1 декабря суд избрал Бойко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 49 млн грн, после чего подозреваемый был этапирован в СИЗО.

По его словам, о подозрении Бойко было сообщено еще 8 ноября этого года.

"По дороге (в СИЗО) у него на лице появилось небольшое, но видимое повреждение. Первичный опрос полицейских, которые конвоировали его, говорит о том, что они не применяли насилие к этому подозреваемому. Будет проведена служебная проверка по этому поводу", - сообщил Шевченко.



При этом он допустил, что учитывая "провокационное поведение подозреваемого во время судебного рассмотрения, это телесное повреждение могло быть спровоцировано самим подозреваемым для того, чтобы продолжить провоцирование конфликтов, как это он делал во время судебного разбирательства".



Шевченко сообщил, что в 2010 году подозреваемый – гражданин США и одновременно РФ – путем рейдерских действий завладел имуществом фабрики, лишив права собственности своего партнера – тоже гражданина США.



"Именно за эти действия его сейчас и привлекают к уголовной ответственности", - заявил Шевченко.



Комментируя заявления Бойко о причастности к его задержанию Пашинского и Петренко, он заявил: "Могу прокомментировать только как попытку его лично и его небольшой группы поддержки избежать ответственности, перекладывая ее на чиновников и попытки выставить себя в роли жертвы".

В пресс-службе Бойко заявили, что он объявил голодовку в знак протеста против незаконного ареста и избиения.

Также сообщается, что после оглашения решения суда адвокаты к нему допущены не были.



"В Печерском управлении полиции не могли сообщить адвокатам Бойко, где находится их подзащитный. Пенитенциарная служба сообщила, что не приняла доставленного Бойко в Лукьяновское СИЗО, так как он имел явные следы избиения", - отметили в пресс-службе.



Позже стало известно, что Бойко находится больнице.

Бойко арестовали на 2 месяца. Его адвокаты заявляют о его избиении полицейскими .

Как известно, между собственником ЗАО "Житомирские ласощи" Юрием Лещинским и владельцем "Житомирская кондитерская фабрика" Игорем Бойко противостояние за права собственности обострилось в 2015 году, когда акционеры "ЖЛ", ссылаясь на постановление ВАСУ от 23 декабря 2015 года,заявили о невозможности попасть на фабрику.



При этом нардепа Сергея Пашинского и его компаньона Сергея Тищенко в "ЖЛ" обвинили в рейдерском захвате. Позже Пашинский высказался в поддержку Лещинского, заявив, что считает его швейцарскую "Delta Capital" законным акционером ЗАО "Житомирские ласощи".



В начале 2017 года Бойко подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина.

В августе следственное управление Нацполиции завершило досудебное расследование уголовного производства по подозрению бывшего главы правления Житомирской кондитерской фабрики в незаконной продаже 5,3 млн акций инвестора на 2,5 млн грн.

"Интерфакс-Украина"