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Боевики обстреляли жилые кварталы Верхнеторецкого, Марьинки и Авдеевки

Суббота, 2 декабря 2017, 23:45

НВФ ОРДО обстреляли жилые кварталы Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки.

Об этом говорится в сообщениях украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в facebook.

Так, согласно собщениям, 1 декабря около 19.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Марьинка (Донецкая область), под огонь противника попали жилые кварталы этого населенного пункта.

Дома местных жителей были обстреляны из запрещенного Минскими договоренностями вооружения - минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боеприпасы попали в район жилых домов по улицам Шевченко и Октябрьской. Вследствие обстрелов повреждено 11 жилых домов. Жители не пострадали.

2-го декабря 2017 года, около 12.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Верхнеторецкое, под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта.

В результате обстрела, у жилого дома по улице Первомайская, 34 были ранена женщина. Пострадавшую доставили в Торецкую городскую больницу.

Также 2 декабря около 14:00 часов во время обстрела позиций подразделений АТО, под огонь станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ ОРДО попали жилые дома населенного пункта Авдеевка. Вследствие попаданий повреждено жилой дом по улице Спортивная, 1-г.

"Такие действия НВФ ОРДО, которые подвергают опасности жизнь и здоровье гражданского населения, не способствуют соблюдению режима прекращения огня и создают риски дальнейшего обострения конфликта", - отмечают украинские военные.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что подразделения Вооруженных Сил Украины неуклонно соблюдают режим прекращения огня во время "школьного" перемирия и не поддаются на провокации противника.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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