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Пучдемон останется в Бельгии до выборов в Каталонии

Воскресенье, 3 декабря 2017, 01:37

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон останется в Бельгии до выборов 21 декабря в своей родной провинции, поскольку он борется против экстрадиции в Испанию.

Об этом заявил его адвокат, пишет AFP.

Пучдемон, ожидающий возможной экстрадиции в Испанию, где он обвиняется в мятеже и злоупотреблении государственными средствами, баллотируется на выборах во главе платформы "Все для Каталонии".

В ее состав входят люди из его консервативной, сепаратистской партии PDeCAT, а также представители гражданского общества.

"В любом случае они будут (в Брюсселе) до 21 декабря, и, по моим расчетам, это может продолжаться до середины января", - сказал адвокат Жауме Алонсо Куэвилльс каталонскому радио Rac1, имея в виду Пучдемона и четырех его бывших министров.

Все они бежали в Бельгию в октябре, игнорируя повестку в испанский суд.

"Я убежден, что независимо от того, что произойдет, они прибегнут к аппеляции", - сказал адвокат.

Как известно, 21 декабря в Каталонии пройдут внеочередные выборы в местный парламент.

Ранее СМИ сообщали, что Пучдемон отказался получать пенсию как экс-лидер региона, так как по-прежнему считает себя главой Женералитета.

Напомним, суд Бельгии отложил до 4 декабря решение об экстрадиции каталонского лидера Карлеса Пучдемона и его четырех бывших министров.

Темы: Каталония
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