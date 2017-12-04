Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд разрешил спецрасследование в отношении депутата РФ Затулина

Понедельник, 4 декабря 2017, 12:39

Печерский райсуд Киева дал разрешение на проведение спецрасследования в отношении депутата Госдумы Российской Федерации Константина Затулина, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 1.12.2017 года удовлетворено ходатайство прокурора и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительный акт в отношении Затулина передадут в суд для проведения заочного осуждения.

Как известно, Главная военная прокуратура ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 20.10.2015 года по подозрению Затулина в совершении в период февраля – марта 2014 года уголовных правонарушений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

12 сентября Затулина объявили в государственный розыск.

26 сентября следственный судья дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, в августе 2016 года генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

Ключевой лицом в организации называли советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева.

В записи, продемонстрированной ГПУ, Затулин общается с Глазьевым 28 февраля 2014 года относительно "финансирования правонарушений в Одесской и Харьковской областях".

В частности, в разговоре речь идет о финансировании отрядов "казаков".

В ноябре Затулин заявил, что Москва должна отменить акты в 1954 году, согласно которым, полуостров Крым передали в состав тогдашней УССР.

Темы: ГенпрокуратуравойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: