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Адвокат Януковича принес в суд брусчатку и бейсбольные биты

Понедельник, 4 декабря 2017, 12:53

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк принес в Печерский райсуд Киева на рассмотрение дела Майдана брусчатку, бейсбольные биты и бутылки с якобы "коктейлями Молотова".

Об этом сообщила корреспондент канала "112 Украина", когда суд объявил перерыв.

Прокуроры, которые просят суд о специальном досудебное расследование по делу о расстреле участников Майдана, вызвали полицию в зал суда.

Сердюк принес брусчатку, бейсбольные биты и "коктейли Молотова", чтобы провести "эксперимент" и продемонстрировать суду, что протест на Майдане мирным не был.

Адвокат Януковича принес в суд
Адвокат Януковича принес в суд "коктейли Молотова"
Скрин-шот

Прокуроры заявили, что это нарушение в судебном заседании, а данные вещи могут представлять угрозу и оказывать давление на суд.

Полиция установит состав вещества в бутылках
Полиция установит состав вещества в бутылках

Они также отметили, что брусчатка и биты – не те, что были на Майдане в 2014 году.

По состоянию на 13:45 в суде работает полиция. Следователи будут изымать предметы, которые принес Сердюк, и устанавливать состав вещества в бутылках.

Если дело квалифицируют как административное – то адвокату могут присудить штраф, а если как уголовное – то и лишение свободы до 3 лет.

В понедельник суд исследовал видеодоказательства Януковича, который проходит в этом деле как подозреваемый.

Адвокаты настаивают, что подозрение экс-президенту не вручали, и настаивают на видеовключении Януковича.

Алена Рощенко, УП
Темы: МайдансудЯнукович
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