У Саакашвили дома обыск
В квартире лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили обыск
Об этом заявил соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе.
"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костёльная, 7, кв 32. Собираемся!", - написал он в facebook.
По словам Сакварелидзе, Саакшвили находится на крыше здания.
В квартире обыск.
Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтарь сообщила, что его телефон не отвечает.
По данным источников "Украинской правды", это дело Генеральной прокуратуры по бежавшим политикам, которые могли финансировать акции Саакашвили
Обыск проводят с привлечением спецподразделения Службы безопасности "Альфа".
Впоследствии новый спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко подтвердил СМИ, что обыск проводят ГПУ и СБУ, но суть дела уточнить отказался.
Возле здания в центре Киева находится много спецназначенцев.
Из-за "следственных действий" временно ограничено движение, журналистов не пускают.
По состоянию на 8:30 Сакварелидзе тоже не пускают.
Адвокатов также не пускают.
По состоянию на 8:45 адвоката Руслана Чернолуцкого и нардепов Юрия Деревеянка и Виктора Чумака пропустили в здание.
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