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К Саакашвили не пускают адвоката

Вторник, 5 декабря 2017, 08:18

Правоохранители в балаклавах и с нашивками СБУ не пропускают адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого в квартиру его доверителя.

Об этом сообщают депутаты с места происшествия.

На месте присутствуют народные депутаты Виктор Чумак и Юрий Деревянко, которые просили пропустить адвоката и не препятствовать законному праву Саакашвили на защиту.

"Мы стоим у входа в квартиру. В 7 утра начали взламывать двери, адвоката Михеила не пускают, народных депутатов не пускают", - сказал Чумак.  

 
скриншот из live-видео Ivan Slobodianyk

"Если происходят следственные действия, то адвокат должен присутствовать. Эти два офицера, которые здесь стоят, которые нам не представились, нарушают закон", - сказал Деревянко.

Нардепы просили позвать начальника правоохранителей, однако эту просьбу проигнорировали.

Чернолуцкий показал договор, по которому он должен защищать Саакашвили.

"Вот мой официальный договор с Михеилом. Он подписан 23 ноября, он действующий. Прошу пропустить меня в помещение для правовой защиты моего доверителя", - сказал Чернолуцкий.

Он попытался подняться по лестнице, однако правоохранители перекрыли ему путь и не пропустили. 

 
скриншот из live-видео Ivan Slobodianyk

Как сообщают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, следствие и обыски проводит СБУ, а Генпрокуратура осуществляет надзор над ним.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Ирина Балачук, УП

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Темы: СаакашвилиСБУобыски
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