Саакашвили вытащили из машины

По состоянию на 13:39 Михеила Саакашвили его сторонники вытащили из машины правоохранителей.

Об этом сообщают журналисты с места событий.

Активисты разбили окна и вытащили его из задней двери.

Люди кричат "Миша". Он стоит на лестнице костела.

Он выступает с громкоговорителем перед толпой.

Вокруг собрались около тысячи человек.

По состоянию на 13:50 сторонники Саакашвили взяли его в круг и ведут к парламенту. Идут по улице Институтской.

Далее участники пошли к ВР по улице Грушевского.