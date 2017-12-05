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Саакашвили вытащили из машины

Вторник, 5 декабря 2017, 12:38
Саакашвили вытащили из машины

По состоянию на 13:39 Михеила Саакашвили его сторонники вытащили из машины правоохранителей.

Об этом сообщают журналисты с места событий.

Активисты разбили окна и вытащили его из задней двери.

Люди кричат "Миша". Он стоит на лестнице костела.

Он выступает с громкоговорителем перед толпой.

Вокруг собрались около тысячи человек.

По состоянию на 13:50 сторонники Саакашвили взяли его в круг и ведут к парламенту. Идут по улице Институтской.

 
 

Далее участники пошли к ВР по улице Грушевского.

 

Оксана Коваленко, УП

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Темы: Саакашвили
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