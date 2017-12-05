Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Евросоюз официально обвинил Генпрокуратуру в подрыве работы НАБУ

Вторник, 5 декабря 2017, 21:13
Евросоюз официально обвинил Генпрокуратуру в подрыве работы НАБУ
УНИАН

Европейская служба внешних действий во вторник вечером распространила заявление за подписью спикера Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине.

Документ опубликован на официальном сайте ЕСВД, передает "Европейская правда".

В заявлении Евросоюз впервые четко занял сторону НАБУ в конфликте между украинскими правоохранительными органами и положил вину за обострение на Генеральную прокуратуру.

"Публичное раскрытие расследования фактов коррупции со стороны Генеральной прокуратуры существенно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро проводить эффективные расследования, а также подрывает веру людей в возможность эффективного противодействия коррупции", - говорится в заявлении пресс-секретаря ЕСВД.

В Брюсселе напомнили, что борьба с коррупцией остается "ключевым элементом развития отношений Украины и ЕС", и отметили, что от эффективности антикоррупционной компоненты зависит успех всех других реформ.

В Евросоюзе призвали украинскую власть "усилить свои усилия для того, чтобы обеспечить независимость, операционную способность и эффективность антикоррупционных институтов". "Работу этих органов надо усиливать, но не подрывать", - упрекнули в ЕСВД.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСНАБУГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
ЕС
От Вильнюса до Вильнюса
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
Все новости...
Реклама: