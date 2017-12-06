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Сутки в АТО: 24 обстрела, пострадавших нет

Среда, 6 декабря 2017, 05:15

За прошедшие сутки, 5 декабря, боевики 24 раза нарушили перемирие - ни один боец ​​ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на то, что российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенных в Минске минометов, ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой украинской армией. С наступлением темного времени суток нарушать режим прекращения огня захватчики не прекратили, однако, по сравнению с последними днями, несколько уменьшили интенсивность обстрелов", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении оккупанты из минометов различных калибров вели огонь по оборонным укреплениям наших защитников возле Луганского, Зайцевого и Новолуганского.

С гранатометов и стрелкового оружия противник беспокоил защитников Крымского и Новотошковского.

На Донецком направлении враг несколько раз с минометов и гранатометов на Приазовье обстрелял защитников Водяного, а из стрелкового оружия - подступы к Старогнатовке.

В пригороде Авдеевки российские наемники нарушали перемирие с минометов и гранатометов, в районе Богдановка враг применил вооружения БМП и гранатометы.

Темы: ДонбассАТО
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