В Харькове взорвали машину майора полиции

В Харькове взорвали 35-летнего майора полиции, когда тот садился в автомобиль.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, взрыв произошел на ул.Отакара Яроша из-за гранаты, по предварительной данным - РГД-5, заложенной под колеса неслужебного автомобиля Toyota Camry.

Тракало добавил, что пострадавший является работником уголовного розыска Национальной полиции Харьковской области.

"Он доставлен в больницу с незначительными телесными повреждениями", - сообщил пресс-секретарь Нацполиции.

Как отметил Тракало, на место выезжала следственно-оперативная группа взрывотехники, эксперты.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УКУ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего").

"Отрабатываются все версии для задержания злоумышленников, в том числе и версия, связанная с его профессиональной деятельностью", - сообщил Тракало.