TI призывает Раду не голосовать за освобождение Соболева и закон об убийстве НАБУ

Transparency International Украина призывает Верховную Раду Украины не голосовать за увольнение с должности председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева и за проект закона, который позволит парламенту увольнять руководителей антикоррупционных органов.

Об этом говорится в заявлении TI.

"Представительство глобальной сети уверенно, что принятие такого законопроекта будет означать полный демонтаж антикоррупционной реформы, которая началась в 2014 году, а также нивелирование любых попыток борьбы с коррупцией в Украине", - настаивает TI.

TI Украины убеждена, что голосование за отзыв с должности председателя Комитета Егора Соболева является местью некоторых представителей власти за его активные действия по защите Национального антикоррупционного бюро Украины и его попытки не дать остановить антикоррупционную реформу.

"Именно благодаря стараниям Егора Соболева удалось отстоять институциональную независимость НАБУ и НАПК, создан Совет общественных экспертиз при Комитете, который обеспечивает антикоррупционную экспертизу законодательства", - говорится в заявлении.

В то же время, представительство глобальной сети отмечает, что отзыв председателя комитета с должности возможен только после рассмотрения проекта соответствующего постановления на заседании комитета, чего сделано не было.

Кроме того TI отмечает, что проект Закона Украины № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля", который ВР рассмотрит 7 декабря, позволяет парламенту выразить недоверие директору НАБУ, руководителю САП, директору ГБР, члену НАПК, что будет иметь следствием отставку с должности указанных лиц.

"Указанные законодательные изменения ставят новосозданные антикоррупционные органы под полный контроль органов власти Украины и означают потерю ими независимости в своей деятельности. Это, в свою очередь, приведет к полному демонтажу антикоррупционной реформы в Украине и прекращению настоящей борьбы с коррупцией в нашей с вами стране", - подчеркивает антикоррупционная сеть.

TI Украина обратилась к международным партнерам с просьбой призвать украинскую власть прекратить деструкцию антикоррупционной реформы.

Так, в частности, в совместном заявлении международной коалиции общественных организаций на Международном форуме по возврату активов, что проходит сейчас в Вашингтоне, США, содержится призыв к Генеральной прокуратуре Украины прекратить осуществлять давление на Национальное антикоррупционное бюро Украины.