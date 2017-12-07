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Сутки в АТО: 27 обстрелов с применением запрещенных минометов и танков

Четверг, 7 декабря 2017, 06:52

За минувшие сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров и танки, которые давно должны быть отведенными от линии соприкосновения на установленные расстояния", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении захватчики активизировались в темное время суток. Если днем ​​был зафиксирован единственный обстрел украинских позиций из 120-мм минометов в районе Новолуганского, то вечером враг неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям у Луганского.

Из гранатометов противник обстрелял защитников Майского и Новоалександровки, а из легкого пехотного вооружения - защитников Лобачевого и Станицы Луганской.

На Донецком направлении в светлое время суток больше всего обстрелов было в Приазовье. Здесь оккупанты из минометов различных типов и оружия меньших калибров неоднократно обстреливали ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю, в частности Водяное и Старогнатовку.

По защитникам Широкиного, кроме того, стрелял танк. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинским позициям в районе Гнутового.

Вечером эпицентр противостояния от Азовского моря сместился в пригород Авдеевки. Защитников этого прифронтового города агрессор неоднократно обстреливал из всего имеющегося арсенала пехотного вооружения и минометов.

Как сообщили в штабе, украинские военные подавляли огневую активность противника в более чем половине случаев нарушения ими режима тишины.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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