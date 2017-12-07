САП обвиняет суд в саботаже "газового дела" Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура отзовет свое ходатайство о проведении заочного расследования в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко и повторно подаст его на рассмотрение суда, поскольку "судебная система саботирует "газовое дело"".

Об этом говорится в заявлении САП, обнародованном 7 декабря.

"Учитывая неспособность суда действовать определенным законом образом, прокурорами САП принято решение об отзыве вышеуказанного ходатайства, с целью его повторного представления в суд", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ходатайство о проведении спецрасследования относительно Онищенко и еще 5 человек, подозреваемых в уголовном производстве №42015110000000121 (так называемое "газовое дело") подали еще 10 ноября.

Ходатайство должны были рассмотреть в 10-дневный срок. Но следующее заседание по рассмотрению ходатайства назначили на 16 января 2018 года, то есть через 2 месяца после обращения детектива к следственному судье.

"Назначение судебного заседания на 16.01.2018 полностью противоречит определенным ст. 2 УПК Украины заданиям уголовного производства, а именно обеспечению быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения", - отмечают в прокуратуре.

"Наряду с этим можно наблюдать системный саботаж со стороны судебной системы во всех эпизодах так называемого "газового дела"", - добавили в САП.

Саботажем прокуратура называет жалобу адвоката на ходатайство, поданное в декабре 2015 года, о выдаче Онищенко компетентными органами Королевства Испания.

"Адвокатом подано указанную жалобу на действия, которые не оспариваются, а следственным судьей в свою очередь – частично удовлетворено указанную жалобу (признал действия детектива по обращению с ходатайством о выдаче Онищенко незаконными)", - сообщили в САП.

Отмечается, что это решение суда от 5 декабря прокурор САП оспаривает в апелляционной инстанции.

Также саботажем, по мнению САП, является то, что апелляционный суд отклонил ходатайство прокурора о направлении дела №52017000000000106 по обвинению Постного В.М. и еще 7 человек в завладении активами ОАО "Укргаздобыча" в составе преступной организации, в другой суд после того, как Соломенский райсуд не смог назначить запасного судью в связи с отсутствием судей.

По мнению прокуроров, это свидетельствует о затягивании рассмотрения дела.

"Системное саботирование судебного рассмотрения дел, несвоевременное выполнение полномочий следственного судьи по уголовным производствам по факту завладения активами ЗАО "Укргаздобыча" сводит на нет усилия детективов и прокуроров, которые работали ... с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", - подытожили в САП.

Как известно, в декабре 2015 года НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

В общем, следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

5 июля 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Сейчас он находится в национальном розыске. Объявлять Онищенко в международный розыск Интерпол отказался.

В октябре стало известно, что САП обратилась в суд по разрешение на заочный судебный процесс по нардепу Онищенко.