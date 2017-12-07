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Суд начал рассмотрение дела Насирова

Четверг, 7 декабря 2017, 09:56

Шевченковский райсуд Киева начал рассматривать по существу дело по обвинению отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала заседания.

Дело рассматривает коллегия судей во главе с председательствующей судьей Лидией Щебуняевой.

В зале суда присутствовали представители стороны обвинения и адвокаты Насирова.

Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт.

 

Как известно, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

6 марта 2017 Кабинет министров обнародовал распоряжение об отстранении Насирова.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.

13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить Насирова под стражей.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас ", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО" Надра Геоцентр ".

Тем самым действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.

Роман Насиров заявляет, что продолжает оставаться руководителем ГФС и планирует выйти на работу.

София Лукашова, УП

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Темы: Насиров
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