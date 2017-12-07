В России возбудили уголовное дело против экс-министра Гриценко

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России".

Об этом сообщает сайт СК РФ.

"2 июля 2017 года Гриценко в телевизионном эфире канала "112 Украина" в программе "Неделя" публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи СК России пришли к выводу, что в словах Гриценко "содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности".

"В связи с этим Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Сам Гриценко назвал действия СК России "циничными".

"Маразм крепчает. Это первое уголовное дело, возбужденное против меня за всю мою жизнь. Возбуждено в России, которой руководят террористы? Которые убивают наших граждан? Которые сбили гражданский лайнер MH17? Цинично и противно", - написал Гриценко в Facebook.

Он поинтересовался, почему СК РФ ждал 5 месяцев и возбудил дело только сегодня.

"Если будут настаивать, то могу сдать Следственному комитету РФ организаторов и вдохновителей терроризма. Начиная с высшего руководства Российской Федерации", - пошутил Гриценко.