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УЕФА разведет Украину и Россию в квалификации Евро-2020

Четверг, 7 декабря 2017, 17:42

Украина и Россия будут разведены по разным группам при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Такое решение принял Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг, 7 декабря, информирует официальный сайт УЕФА. Эту же информацию УП подтвердили источники в федерации футбола Украины.

Также по разным группам разведут в квалификации Армению и Азербайджан. Жеребьевка квалификации Евро 2020 пройдет 2 декабря 2018 в Дублине.

Напомним, что Евро-2020 впервые пройдет в 13 городах разных стран Европы.

В четверг, 7 декабря состоялось определение групп, которые будут принимать матчи финальной стадии Евро-2020.

Вот их список:

Группа A: Рим и Баку
Группа B: Санкт-Петербург и Копенгаген
Группа C: Амстердам и Бухарест
Группа D: Лондон и Глазго
Группа E: Бильбао и Дублин
Группа F: Мюнхен и Будапешт

Николай Аврамчук для УП

Темы: спортфутболРосcия
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