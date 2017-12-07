УЕФА разведет Украину и Россию в квалификации Евро-2020
Украина и Россия будут разведены по разным группам при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Такое решение принял Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг, 7 декабря, информирует официальный сайт УЕФА. Эту же информацию УП подтвердили источники в федерации футбола Украины.
Также по разным группам разведут в квалификации Армению и Азербайджан. Жеребьевка квалификации Евро 2020 пройдет 2 декабря 2018 в Дублине.
Напомним, что Евро-2020 впервые пройдет в 13 городах разных стран Европы.
В четверг, 7 декабря состоялось определение групп, которые будут принимать матчи финальной стадии Евро-2020.
Вот их список:
Группа A: Рим и Баку
Группа B: Санкт-Петербург и Копенгаген
Группа C: Амстердам и Бухарест
Группа D: Лондон и Глазго
Группа E: Бильбао и Дублин
Группа F: Мюнхен и Будапешт
Николай Аврамчук для УП