Премьер Польши Беата Шидло подала в отставку

Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку, ее заменит министр финансов Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Шидло рассказала о решении об отставке на заседании в штаб-квартире правящей партии "Право и справедливость".

Она занимала пост премьер-министра после победы "ПиС" на парламентских выборах в 2015 году.

Как известно 7 декабря Сейм не стал голосовать за отставку премьер-министра Польши Беаты Шидло.

Ранее польские СМИ, ссылаясь на свои источники в правящей партии, сообщали, что перестройка правительства произойдет после голосования за судебную реформу. Голосование за эту реформу уже завершилось, поэтому объявление нового правительства ожидается на следующей неделе.

Причем ранее рассматривались две опции: сохранение премьерского поста Шидло или возвращение на эту должность Ярослава Качиньского.

Но с 5 декабря кандидатом номер один на пост главы правительства был неофициально объявлен нынешний вице-премьер и министр финансов Матеуш Моравецкий.