Минюст: В министерство ворвались работники НАБУ

Министерство юстиции заявляет о проведении Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве в пятницу.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацька.



По ее словам "в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ".



"Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри. Когда в половине девятого на работу пришли наши сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ убежали без каких-либо объяснений через черный ход", - написала она.



"Мы не знаем, какие документы были похищены в ходе этой провокации", - добавила Бернацька.



Она также сообщила, что 14 часов состоится брифинг, где озвучат детали "этого акта беззакония".

В НАБУ в комментарии "Украинской правде" сообщили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.