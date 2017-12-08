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Минюст: В министерство ворвались работники НАБУ

Пятница, 8 декабря 2017, 12:08
Минюст: В министерство ворвались работники НАБУ

Министерство юстиции заявляет о проведении Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве в пятницу.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацька.

По ее словам "в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ".

"Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри. Когда в половине девятого на работу пришли наши сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ убежали без каких-либо объяснений через черный ход", - написала она.

"Мы не знаем, какие документы были похищены в ходе этой провокации", - добавила Бернацька.

Она также сообщила, что 14 часов состоится брифинг, где озвучат детали "этого акта беззакония".

В НАБУ в комментарии "Украинской правде" сообщили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

Украинская правда
Темы: НАБУМинюстобыски
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