В КГГА заявили о возможном поджоге здания на Подоле

КГГА обратилась в правоохранительные органы с ходатайством об умышленном поджоге из-за пожара в Киеве на Подоле.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, говорится на сайте ведомства.

"У владельца здания на Волошской уже какая-то странная традиция. Эта же компания - "ПКП "Подол-Бизнес" - также является владельцем еще одного уже скандального, к сожалению, здания на ул. Щекавицкой, 19/33. То есть, уже не первый раз, по моему суждению, эта компания доводит достопримечательности до разрушения", - считает Резников.

По его утверждениям, владелец уклоняется от заключения охранных договоров с управлением охраны культурного наследия и объекты содержатся в ненадлежащем состоянии и доводятся до аварийного.

"Мы обратились с соответствующими ходатайствами об умышленности поджога в правоохранительные органы и надеемся на оперативную реакцию", - заявил Алексей Резников.

Отмечается, что в течение периода 2008-2017 годов владельцу здания направлялись предписания, а соответствующие собранные материалы - в правоохранительные органы.

30 января 2017 года Хозяйственный суд Киева принял решение обязать ООО "ПКП" Подол-Бизнес" заключить охранный договор на памятник.

Однако решение суда не было исполнено, о чем департамент культуры сообщил прокуратуру Киева и государственную исполнительную службу в Подольском районе столицы с просьбой принять меры принудительного исполнения указанного решения суда.

Кроме того, Департамент культуры направил заявление о совершении уголовного преступления в Нацполицию Украины, в копии - Главному управлению СБУ в Киеве и Киевской области, с просьбой начать досудебное расследование в отношении должностных лиц компании ООО "ПКП" Подол-Бизнес" в форме досудебного следствия за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 190, 298 Уголовного Кодекса.

Как известно, в Киеве 7 декабря загорелся двухэтажный дом на улице Волошской, 5/14, который имеет статус памятника архитектуры.