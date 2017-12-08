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В беспорядках из-за статуса Иерусалима пострадали сотни палестинцев

Пятница, 8 декабря 2017, 23:23

Жертвами столкновений в Иерусалиме и в палестинской автономии стали сотни палестинцев.

Об этом, ссылаясь на палестинский Красный Полумесяц, пишет DW.com.

В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.

Погибший также являлся палестинцем. Вечером 8 декабря Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа.

На Западном берегу реки Иордан солдаты делали предупредительные выстрелы в воздух, в секторе Газа они стреляли по подстрекателям к беспорядкам, которые получили ранения, сообщил представитель израильской армии. Большинство палестинцев пострадало от слезоточивого газа.

"Сегодня, в 30-ю годовщину первой интифады, наш народ вновь восстает, отвергая решение Трампа. Иерусалим является столицей Палестины и столицей арабов и мусульман", - заявил один из лидеров палестинского радикального движения ХАМАС Ахмад Бахар в ходе пятничной молитвы в Газе.

В других мусульманских странах, в том числе в Египте, Иордании, Ливане и Тунисе люди также вышли на улицы в знак протеста против решения Трампа.

В Турции участники митингов размахивали палестинскими флагами и скандировали антиамериканские лозунги. В Иране демонстранты жгли американские флаги. Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси вызвал на ковер американского посла.

В Европе исламское объединение Milli Görüs организовало акции протеста перед посольствами США в 14 странах ЕС и сделало Иерусалим одной из тем традиционной пятничной молитвы мусульман.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильСША
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