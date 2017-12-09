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КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил работу

Суббота, 9 декабря 2017, 09:46

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Это связано с ремонтом мостового перехода, расположенного за КПВВ в направлении неподконтрольной территории, который продлится 9 и 10 декабря", - отметили в ГПСУ.

Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.

Ранее в Луганской облВГА сообщили, что 9 и 10 декабря "Золотое" будет работать в тестовом режиме: принято решение об открытии КПВВ "Золотое" с украинской стороны для обеспечения права граждан на свободное передвижение.

Украинская правда

Темы: ДонбассЛуганская область
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