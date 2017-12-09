КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил работу
Суббота, 9 декабря 2017, 09:46
Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"Это связано с ремонтом мостового перехода, расположенного за КПВВ в направлении неподконтрольной территории, который продлится 9 и 10 декабря", - отметили в ГПСУ.
Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.
Ранее в Луганской облВГА сообщили, что 9 и 10 декабря "Золотое" будет работать в тестовом режиме: принято решение об открытии КПВВ "Золотое" с украинской стороны для обеспечения права граждан на свободное передвижение.
Украинская правда