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Штаб: 28 обстрелов, 4 военных погибли

Суббота, 9 декабря 2017, 11:56

В зоне проведения АТО за минувшие сутки произошло 28 обстрелов со стороны противника, в результате боевых действий погибли 4 украинских военных, еще двое получили ранения и боевые травмы.

Об этом на брифинге 9 декабря сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, украинские бойцы погибли в результате обстрелов вблизи Водяного, Каменки и Майского.

"За сутки боевики выпустили в сторону сил АТО 107 мин калибра 120- и 82-мм, ВСУ 16 раз отвечали огнем из штатного вооружения", - отметил Мотузяник.

 

На луганском направлении боевики провели 19 прицельных обстрелов, в течение почти 2 часов били из минометов калибра 120-мм близ Майского, в целом выпустив 60 мин.

Также зафиксированы отдельные прицельные обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и другого пехотного оружия. Из 82-мм минометов обстрелы велись в районе Крымского, Луганского, Катериновки, Новоалександровки.

На донецком направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов, в том числе по Авдеевке боевики выпустили 12 120-мм мин, обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы возле Опытного, Водяного, шахты Бутовка. В районе Каменки и Песков враг применял вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Украинская правда 

Темы: ДобкинАТОармияоружиежертвы
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