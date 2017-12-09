КПВВ "Золотое" работает только с украинской стороны, боевики не открыли контрольный пункт для пропуска граждан на период прекращения работы КПВВ "Станица Луганская".

Об этом 9 декабря сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Несмотря на ночной обстрел, украинской стороной был открыт пункт пропуска "Золотое". Предполагалось, что таким образом гражданам будет обеспечено свободное перемещение по территории области на период прекращения работы КПВВ "Станица Луганская". Однако террористы в очередной раз проигнорировали инициативу украинской стороны", - отметили в облВГА.

По данным адмистрации, ремонтные работы на мостовом переходе возле "Станицы Луганской" начались по плану: деревянную конструкцию ремонтируют специалисты МККК, ситуацию с безопасностью с обеих сторон мониторит СММ ОБСЕ.

Как известно, 9 и 10 декабря "Золотое" будет работать в тестовом режиме: принято решение об открытии КПВВ "Золотое" с украинской стороны для обеспечения права граждан на свободное передвижение.

Вместе с тем контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан на период 9 и 10 декабря из-за ремонт мостового перехода в направлении неподконтрольной территории.

Украинская правда