Движение на трассе Киев-Чоп снова ограничили

Движение по трассе Киев-Чоп на территории Закарпатской области ограничили с 16:00 9 декабря в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщили в ГосЧС, временно ограничивается движение большегрузного транспорта.

По данным Закарпаття.net, на Верецком перевале на границе Закарпатской и Львовской областей грузовики освобождают из снега с помощью тракторов.

Движение на этом отрезке трассы Киев-Чоп затруднено движение автотранспорта на участке автодороги М06 с 703 км по 709 км полностью приостановлено и перекрыто.

По данным синоптиков, ночью в Карпатах 10 декабря ожидается сильный снег.

10 декабря налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица ожидаются в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, днем ​​и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

В Киеве и Киевской области в воскресенье - мокрый снег (местами по области сильные осадки), налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, вероятно образование снежного покрова высотой 3-5 см.

Украинская правда