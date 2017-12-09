Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Движение на трассе Киев-Чоп снова ограничили

Суббота, 9 декабря 2017, 17:12

Движение по трассе Киев-Чоп на территории Закарпатской области ограничили с 16:00 9 декабря в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщили в ГосЧС, временно ограничивается движение большегрузного транспорта.

По данным Закарпаття.net, на Верецком перевале на границе Закарпатской и Львовской областей грузовики освобождают из снега с помощью тракторов.

Движение на этом отрезке трассы Киев-Чоп затруднено движение автотранспорта на участке автодороги М06 с 703 км по 709 км полностью приостановлено и перекрыто.

 
 

По данным синоптиков, ночью в Карпатах 10 декабря ожидается сильный снег.

10 декабря налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица ожидаются в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, днем ​​и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

В Киеве и Киевской области в воскресенье - мокрый снег (местами по области сильные осадки), налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, вероятно образование снежного покрова высотой 3-5 см.

 

Украинская правда 

Темы: погодаЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: