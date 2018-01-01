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Ким Чен Ын: США находятся в пределах действия нашего ядерного оружия

Понедельник, 1 января 2018, 02:20
Ким Чен Ын: США находятся в пределах действия нашего ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США никогда не смогут начать войну против КНДР после того, как Пхеньян завершил формирование своих ядерных сил.

Об этом он сказал в новогоднем обращении, передает Reuters.

"Мы завершили создание ядерных сил нашей страны", - подчеркнул Ким Чен Ын.

"Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза", - подчеркнул он.

Как известно, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Темы: КНДРСШАядерное оружие
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