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ДТП в Киеве: пьяный судья пытался скрыться в "скорой"

Среда, 3 января 2018, 00:00
ДТП в Киеве: пьяный судья пытался скрыться в скорой

В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошла пьяная ДТП, участником которой стал судья из Белой Церкви.

Об этом в прямой трансляции с места аварии сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.

"За рулем Ford был местный судья - Усатов Дмитрий Дмитриевич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался скрыться на "скорой", его задержали", - передает сообщество.

На месте происшествия работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Усатов является Киево-Святошинского суда.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПКиев
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