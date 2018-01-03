ДТП в Киеве: пьяный судья пытался скрыться в "скорой"

В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошла пьяная ДТП, участником которой стал судья из Белой Церкви.

Об этом в прямой трансляции с места аварии сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.

"За рулем Ford был местный судья - Усатов Дмитрий Дмитриевич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался скрыться на "скорой", его задержали", - передает сообщество.

На месте происшествия работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Усатов является Киево-Святошинского суда.