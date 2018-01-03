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В порту Сирии "застряли" 10 украинских моряков

Среда, 3 января 2018, 22:27

В Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя проектов одесской благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко.

По его словам, накануне в организацию обратились родственники моряков. В частности, речь шла о жителе Одессы, пятерых херсонцах, трех жителях Николаева и киевлянине.

Как рассказал Шевченко, наши сограждане 4 месяца назад заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан - на борт судна. Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял в украинцев паспорта и другие документы и отказался возвращать, чтобы "они сидели на борту и не бродили где-то".

Также выяснилось, что судно и его судовладелец под угрозой санкций за неоднократные заходы в оккупированный Крым.

Шевченко акцентировал, что зарплату морякам не выплачивают. Долг уже превысил 50 тысяч долларов.

На борту судна груза нет, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта.

Как отметил Шевченко, в результате вмешательства дипломатических служб Украины удалось добиться того, чтобы на борт хотя бы в минимальном объеме поставлялись вода и провизия.

При этом, как пояснил Шевченко, украинцы не могут вернуться на родину, поскольку капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, так как в неуправляемом состоянии оно создает прямую угрозу судоходству и экологии. Документы морякам до сих пор не вернули.

"Ждем реакции на действия посредника при трудоустройстве со стороны Министерства социальной политики и правоохранительных органов Украины", - отметили в "Ассоль".

Темы: Сирия
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