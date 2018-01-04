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Советник Белого дома: Трамп знает, что РФ вмешивалась в выборы в США

Четверг, 4 января 2018, 02:04
Советник Белого дома: Трамп знает, что РФ вмешивалась в выборы в США

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер назвал одной из важнейших задач раскрытия российского вмешательства в выборы во всем мире, чтобы в дальнейшем не допустить вмешательства Москвы в демократический процесс.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

"Мы должны найти способ противостоять этой очень сложной стратегии вмешательства. Это новый вид угрозы, который Россия действительно усовершенствовала - использование средств дезинформации и пропаганды, а также социальных сетей, чтобы поляризовать общества и сообщества", - сказал советник Белого дома.

"Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, и Дональд Трамп знает об этом, - подчеркнул Макмастер.

"Россияне также проявляли активность в Европе, - отметил генерал, - и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории"- указал он.

"Сорвать занавес с российской кампании дестабилизации - это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а это ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - считает советник президента Трампа.

По его словам, Россия по-прежнему отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно.

"Эти же люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины"; "Мы не предоставляем поддержки сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит", - заявил Макмастер.

Как известно, американские спецслужбы убеждены, что российские власти стоят за попытками повлиять на результат выборов 2016 года в США. В нескольких странах Европы также пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в выборы, в частности, во Франции, Испании и во время голосования по Brexit в Великобритании.

В конце декабря в интервью New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США "плохо выглядеть" перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм". Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

Темы: ТрампСШАРосcия
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