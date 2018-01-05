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Кипрский суд заморозил 820 миллионов долларов Ахметова

Пятница, 5 января 2018, 11:17
Кипрский суд заморозил 820 миллионов долларов Ахметова

Кипрский суд заморозил активы украинского олигарха Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу "Укртелекома".

Об этом сообщает Financial Times, передает Экономическая правда.

Решение окружного суда Никосии относительно Ахметова было принято 27 декабря. Копия решения была предоставлена ​​Financial Times от имени компании Raga Establishment.

Отмечается, что Raga принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко. 

Как отметили в компании Raga, они продали Укртелеком Ахметову за 860 миллионов долларов в 2013 году. Тогда олигарх заплатил 100 миллионов и больше не внёс ни единого платежа.

Ахметов может обжаловать решение суда до 8 января.

В компании олигарха комментировать ситуацию отказались, мотивируя это тем, что "различные судебные процессы в этом вопросе все еще ожидают рассмотрения".

Среди замороженных активов лондонская квартира Ахметова, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

Решение суда означает, что три из пяти самых богатых украинских олигархов на данный момент имеют замороженные активы.

Напомним, ранее Верховный суд Лондона заморозил активы Коломойского и Боголюбова.

Также владение бывшей государственной телекоммуникационной группой оспорилотакже и правительство Украины, которое стремится вернуть Укртелеком на основании того, что изначальные обязательства Ахметовым не были выполнены.

Рекомендуем почитать: А есть ли что возвращать: страна может получить от Ахметова "мертвый" "Укртелеком"

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Темы: Ахметов
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