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Адвокат: Решение суда в Тбилиси не позволяет экстрадицию Саакашвили

Пятница, 5 января 2018, 12:02
Адвокат: Решение суда в Тбилиси не позволяет экстрадицию Саакашвили

Решение Тбилисского городского суда о признании виновным лидера "Руху новых сил" Саакашвили в превышении полномочий на посту президента Грузии пока не дает Украине оснований для его экстрадиции или выдворения.

Такое мнение высказал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в эфире телеканала NewsOne.

"Мы считаем, что все дела, которые рассматривают суды в Грузии против Саакашвили, является исключительно политическими. Это политическое преследование. Любые действия по экстрадиции со стороны украинской власти будут незаконными даже на основании решения суда в Тбилиси", - считает он.

"У Саакашвили достаточно на сегодня правовых статусов для того, чтобы власть Украины не могла его экстрадировать и выдворить. Во-первых, он является подозреваемым по уголовному делу по законам Украины. Во-вторых, продолжается досудебное расследование, где он является процессуальной стороной", - заявил Чернолуцкий.

Кроме того, адвокат отметил, что Саакашвили судится с ГМС, что является основанием для его пребывания на территории Украины до завершения судебного процесса.

"Самое главное - человек, который был гражданином Украины и последние годы проживал в Украине, не имеет права быть экстрадирован. Это говорит закон о статусе иностранцев и лиц без гражданства, это говорит международная конвенция, которую ратифицировала Украина", - подчеркнул Чернолуцкий.

Сам Саакашвили в своем Facebook назвал решение суда "полностью незаконным" и таким, что "противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу".

"Судить президента за использование права на помилование (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинские власти не нашли на меня за 5 лет ничего существенного: ни каких-либо фактов коррупции, ни других правонарушений ", - считает он.

"Олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа", - добавил Саакашвили.

Он считает, что "соответствующие меры" с целью его "нейтрализации" были предметом встречи Порошенко и президента Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения его украинского гражданства.

Саакашвили считает, что он был темой обсуждения во время якобы телефонного разговора Порошенко и Путина 29 декабря 2017.

Никаких официальных сообщений о таком телефонном разговоре не было.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
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